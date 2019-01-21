تبرير إسرائيل لغاراتها الأخيرة على سوريا

بعد أن كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم عن تفاصيل الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية على سوريا عاد وركّز على دوافع الغارات التي كانت الأعنف منذ شهور.

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وكتب الناطق الإسرائيلي عبر تويتر: "قبل الحديث عن الغارات الإسرائيلية ضد أهداف فيلق القدس داخل سوريا، علينا الحديث عن سببها"، مشيرا إلى أن "السبب هو قيام قوة إيرانية أمس بإطلاق صاروخ أرض-أرض متوسط المدى من إنتاج إيراني من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان".

وأضاف: "الاعتداء الإيراني على إسرائيل من داخل الأراضي السورية، والذي تم التخطيط له مسبقا من قبل إيران، هو سبب الضربات الليلية الواسعة في سوريا".

من جانبه، علق وزير الاستيعاب الإسرائيلي يوآف غالنت اليوم الاثنين على الأحداث الأمنية الأخيرة على الحدود الشمالية مع سوريا بقوله إن إسرائيل "ستطرد" إيران من سوريا.

وحسب موقع "0404" العبري، قال: "إسرائيل لن تسمح بتأسيس جيش إيراني في سوريا وسنطرد إيران من سوريا، ولا يمكننا فتح جبهة أخرى لحزب الله في مرتفعات الجولان".

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وتزامن هذا الموقف مع تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده الذي أكد استعداد قوات بلاده لخوض المعركة مع إسرائيل، وإزالتها من الوجود.

المصدر: وكالات