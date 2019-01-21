إيران تعلن استعدادها للرد على أي تهديد إسرائيلي

أكد قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده اليوم الاثنين استعداد قوات بلاده لمواجهة إسرائيل، وإزالتها من الوجود.

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وقال زادة: "العدو لا يجرؤ على شن عدوان على إيران ونحن مستعدون للرد على أي تهديدات إسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن توجيهه ضربات جوية لسوريا فجر اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن طائراته استهدفت "مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني"، وبطاريات دفاع جوي سورية، ردا على إطلاق صاروخ "أرض-أرض" من قبل "قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية" الأحد، استهدفت منطقة "شمال هضبة الجولان حيث تم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة القبة الحديدية".

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت فجر الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لغارات جوية وصاروخية شنتها طائرات إسرائيلية استهدفت جنوب العاصمة دمشق، واستطاعت إسقاط عشرات الصواريخ المهاجمة.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخا وقنبلة إسرائيلية موجهة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة 6 آخرين.

المصدر: وكالات، RT