باسيل: أمير قطر كسر الحصار ولمسنا تجاوبا بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، "كسر الحصار المفروض على قطر"، بالمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي استضافتها بيروت أمس الأحد.

وقال باسيل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: "أمير قطر كسر الحصار على قطر، في بادرة لكسر الحصار على القمة العربية التنموية".

امير قطر كسر الحصار على قطر في بادرة لكسر الحصار على القمة العربية التنموية — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٢٠ يناير ٢٠١٩

من جانب آخر، كشف باسيل أنه لمس "تجاوبا" مع فكرة عودة سوريا إلى الحضن العربي، موضحا أن البيان الصادر في ما يتعلق بأزمة النازحين "مهم جدا، وهو أمن المصلحة اللبنانية ومصلحة كل دولة مضيفة بتوافق كل الدول المشاركة".

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كما أكد باسيل، أنه "لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها إلى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان، لأن عودة دمشق إلى الجامعة هو جزء من عودتها إلى الحضن العربي".

وعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية يوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني وأمير قطر اللذين حضرا افتتاح القمة شخصيا.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو من العام الماضي علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: "تويتر"