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أمير قطر يفسر سبب مشاركته في قمة بيروت

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أمير قطر يفسر سبب مشاركته في قمة بيروت
Reuters
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس اللبناني ميشال عون يحضران القمة الاقتصادية في بيروت
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أوضح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبب مشاركته في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت.

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وقال أمير قطر عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد إن قراره المشاركة في القمة كان طبيعيا "من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا".

وعبر عن شكره للقيادة اللبنانية وشعب لبنان على استضافة القمة.

المصدر: twitter.com/TamimBinHamad

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