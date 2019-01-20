أمير قطر يفسر سبب مشاركته في قمة بيروت

أوضح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبب مشاركته في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت.

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وقال أمير قطر عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد إن قراره المشاركة في القمة كان طبيعيا "من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا".

وعبر عن شكره للقيادة اللبنانية وشعب لبنان على استضافة القمة.

سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها. pic.twitter.com/B6axV4tR60 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 20 января 2019 г.

المصدر: twitter.com/TamimBinHamad