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بالصور.. إعادة افتتاح أقدم شوارع بغداد

أخبار العالم العربي

بالصور.. إعادة افتتاح أقدم شوارع بغداد
شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد
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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه أمر بفتح شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات وبشكل يومي.

وقال سكرتير رئيس الوزراء، الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بفتح شارع الرشيد اليوم الأحد، وكل الأيام وعدم إغلاقه".

وأعلن المكتب، امس السبت، أن القيود رفعت من شارع الرشيد وسط بغداد، لافتا إلى أن حركة السير ستكون ذهابا وإيابا.

من جهتها أشارت مديرية المرور العامة، إلى أن شارع الرشيد جرى افتتاحه من منطقة حافظ القاضي باتجاه البنك المركزي وساحة الرصافي، وبالعكس.

وقال الرائد فادي الخزعلي من إعلام مديرية المرور، إن "الطريق سيكون مفتوحا على مدار 24 ساعة".

RT Ali Jaafar
RT Ali Jaafar
RT Ali Jaafar
RT Ali Jaafar

RT Ali Jaafar
RT Ali Jaafar

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المصدر: السومرية نيوز

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