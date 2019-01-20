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ضبط 69 قطعة أثرية معدة للتهريب في العراق

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ضبط 69 قطعة أثرية معدة للتهريب في العراق
Globallookpress Yaser Jawad
العثور على مجموعة من القطع الأثرية في جامعة الموصل (أرشيف)
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أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الأحد، أن شرطة حماية الآثار والتراث تمكنت من ضبط 69 قطعة أثرية، كانت معدة للتهريب شمال غرب المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، أن "القطع الأثرية ضمت أواني فخارية وأختاما أسطوانية مختلفة الأشكال والأحجام"، مبينة أن "القطع الأثرية ضبطت في مناطق نائية قرب الحدود الإدارية مع محافظة المثنى في الشمال الغربي لذي قار".

وأضافت أنه تم "تسليم الآثار المضبوطة إلى متحف الناصرية، لفحصها وضمها إلى المقتنيات الأثرية لديه".

المصدر: RT

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