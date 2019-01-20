الإعلام التركي يروج للمنطقة الآمنة شمالي سوريا

يسعى الإعلام التركي في الآونة الأخيرة إلى الترويج لفكرة المنطقة الآمنة التي تحاول تركيا الإعلان عنها شمال سوريا، خاصة عبر تحقيقات ولقاءات مع شخصيات تقدم نفسها كممثلة للسوريين.

وبهذا الصدد نشرت صحيفة "ديلي صباح" لقاء مع ممثل ما يعرف بمجموعة "دامسكو" التجارية السورية، الذي قال إن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا للإعلان عنها شمالي سوريا، ستكون حلبة لمشاريع تنموية تسهم في عودة السوريين لأراضيهم.

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وفي هذا اللقاء يعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة مهند فايز المصري، عن ترحيبه الكبير بالمنطقة الآمنة ويعتبرها "بوابة لتنفيذ مشاريع تنموية تحقق للمواطنين اكتفاءهم الذاتي".

ويلفت المصري إلى أن سوريا أمام مرحلة جديدة تختلف عن السنوات الثماني الماضية من الحرب، تستوجب على السوريين وفي مقدمتهم رجال الأعمال البدء في بناء البلاد من جديد.

ويؤكد المصري أن مجموعته ستكون السباقة في تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الرائدة في الداخل وخلق آلاف فرص العمل، وتشجيع عودة السوريين، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، ودعم المشاريع الزراعية.

مجموعة "دامسكو" تأسست في دمشق عام 2004، وبدأت تنشط في عالم الأوراق المالية وتجارة المواد الغذائية، ليمتد نشاطها إلى العراق عام 2008 وتنتقل إلى الإمارات عام 2011، وتفتتح مقرا لها بتركيا عام 2017، لتقوم بمشاريع إغاثية في مخيمات السوريين، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

المصدر: وكالات