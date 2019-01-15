مسح للأناضول يكشف عن مدن وبلدات شمال سوريا تعتزم تركيا إدراجها في المنطقة الآمنة

أظهر مسح على الشمالي السوري، أن المنطقة الآمنة التي تعتزم الحكومة التركية إقامتها على طول الحدود مع سوريا، ستضم مدنا وبلدات من 3 محافظات، هي حلب والرقة والحسكة.

ووفقا للقياسات التي أجرتها وكالة "الأناضول" التركية، فإن "المنطقة الآمنة تشمل مدن وبلدات من محافظات حلب والرقة والحسكة، وتمتد على طول 460 كيلومترا، على طول الحدود التركية السورية، وبعمق 20 ميلا (32 كيلومترا)".

وأظهر المسح أن أبرز المناطق المشمولة، هي تلك الواقعة شمالي الخط الواصل بين قريتي صرين في محافظة حلب، وعين عيسى في محافظة الرقة.

كما تضم المنطقة الآمنة، مدينة القامشلي وبلدات رأس العين، وتل تمر، والدرباسية، وعامودا، ووردية، وتل حميس، والقحطانية، واليعربية، والمالكية في محافظة الحسكة، وكذلك ستضم المنطقة كل من عين العرب في حلب، وتل أبيض في الرقة.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" في البرلمان ، إن "تركيا سوف تنشئ على طول حدودها مع سوريا منطقة آمنة بعمق 20 ميلا (32 كيلو متر)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الاثنين، أن بلاده تنوي إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري بعمق 20 ميلا.

وطرحت فكرة المنطقة الآمنة لأول مرة من قبل تركيا، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس أردوغان إلى واشنطن في مايو عام 2013، وتهدف إلى حماية المدنيين الفارين من الاشتباكات في سوريا.

المصدر: الأناضول