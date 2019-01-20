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موقع لبناني: أمير قطر يتكفل بتكاليف قمة بيروت

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موقع لبناني: أمير قطر يتكفل بتكاليف قمة بيروت
AFP
أمير قطر تميم بن حمد - أرشيف
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ذكر موقع "ليبانون فايز" اللبناني، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتكفل بكافة تكاليف القمة العربية الاقتصادية التنموية المنعقدة حاليا في بيروت.

وقال الموقع نقلا عن مصادر في "صوت لبنان (100.5)" المتواجد بالقمة، إن "أمير قطر الشيخ تميم، سيتكفل بكل تكاليف القمة التنموية، وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات".

وتنعقد في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين الذين ارسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني وأمير قطر.

المصدر: lebanonfiles

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موقع لبناني: أمير قطر يتكفل بتكاليف قمة بيروت