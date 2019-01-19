 
مباشر

بيدرسون يعوّل كثيرا على مباحثاته في موسكو

أخبار العالم العربي

بيدرسون يعوّل كثيرا على مباحثاته في موسكو
Reuters OMAR SANADIKI
غير بيدرسن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcc9

صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا النرويجي غير بيدرسن، بأنه ينتظر المباحثات التي سيعقدها في موسكو الاثنين القادم، ويعوّل عليها في إطار جهود التسوية السورية.

وقال بيدرسون: "المشاورات المكثفة والخطوات الملموسة والدعم الدولي هي عوامل ضرورية وأعوّل على المحادثات المزمعة في موسكو الاثنين المقبل".

وأضاف: "في ضوء المشاورات مع الطرفين السوريين، سأعمل على تعزيز القواسم المشتركة وبناء الثقة ودفع العملية السياسية في جنيف".

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن بيدرسن سيصل في 21 يناير إلى موسكو، ليجري جملة من اللقاءات في إطار التسوية السورية.

وبدأ بيدرسن منذ 7 يناير الجاري تنفيذ مهام منصبه الجديد بعد انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا الذي أمضى في هذا المنصب أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

والثلاثاء الماضي، زار بيدرسون دمشق والتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقبل ذلك عقد مشاورات في الرياض مع "الهيئة السورية للتفاوض".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملابسات جديدة عن مقتل الشابة الفلسطينية آية