بيدرسون يعوّل كثيرا على مباحثاته في موسكو

صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا النرويجي غير بيدرسن، بأنه ينتظر المباحثات التي سيعقدها في موسكو الاثنين القادم، ويعوّل عليها في إطار جهود التسوية السورية.

وقال بيدرسون: "المشاورات المكثفة والخطوات الملموسة والدعم الدولي هي عوامل ضرورية وأعوّل على المحادثات المزمعة في موسكو الاثنين المقبل".

وأضاف: "في ضوء المشاورات مع الطرفين السوريين، سأعمل على تعزيز القواسم المشتركة وبناء الثقة ودفع العملية السياسية في جنيف".

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن بيدرسن سيصل في 21 يناير إلى موسكو، ليجري جملة من اللقاءات في إطار التسوية السورية.

وبدأ بيدرسن منذ 7 يناير الجاري تنفيذ مهام منصبه الجديد بعد انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا الذي أمضى في هذا المنصب أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

والثلاثاء الماضي، زار بيدرسون دمشق والتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقبل ذلك عقد مشاورات في الرياض مع "الهيئة السورية للتفاوض".

المصدر: وكالات