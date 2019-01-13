زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق.. مصدر أممي يؤكد ومكتب بيدرسون يمتنع عن التعليق

أكد مصدر في الأمم المتحدة نبأ زيارة المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري، غير بيترسون، إلى دمشق قريبا، فيما رفض مكتب المبعوث تأكيد أو نفي الخبر.

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وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أشار المصدر إلى أن زيارة بيدرسون ستكون هي أول زيارة عمل يقوم بها منذ توليه مهام المبعوث الأممي الخاص إلى شأن التسوية في سوريا، خلفا لستيفان دي ميستورا.

من جانبه، رفض مكتب بيدرسون في جنيف، على لسان المتحدثة الرسمية باسمه، ريم إسماعيل، تأكيد صحة خبر الزيارة أو نفيها. وقالت المتحدثة، ردا على سؤال وكالة "تاس" الروسية بهذا الشأن: "لا تعليق حاليا".

وفي وقت سابق من الأحد، قال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان: "نحن مستعدون للتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي سيزور دمشق غدا الاثنين من أجل إنجاح مهمته".

وقال سوسان: "بيدرسون معروف من قبلنا، لكنها محطة أولى، وسنستمع إليه ونجدد استعدادنا للتعاون معه لإنجاح مهمته".

وأضاف المسؤول السوري: "نأمل أن يحقق بيدرسون ما عجز الآخرون عن تحقيقه، وأن يستفيد من تجارب سابقيه".

ولدى وصوله إلى مقره في جنيف، يوم 7 يناير، أعلن المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، عن عزمه على إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بتسوية الأزمة السورية.

وفي بيان نشر على صفحته في تويتر، قال بيدرسون "يشرفني أن استهل مهمتي من أجل خدمة الشعب السوري وتطلعاته من أجل السلام".

المصدر: وكالات