دمشق تأمل بأن يحقق بيدرسون ما عجز عنه الآخرون وأن يستفيد من تجارب سابقيه

جدد أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية، موقف سوريا المتمسك بالتعاون مع كل الجهود الإقليمية والدولية الجادة لمكافحة الإرهاب، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية واحترام السيادة الوطنية.

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وأكد معاون وزير الخارجية السوري في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "نحن مستعدون للتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي سيزور دمشق غدا الاثنين من أجل إنجاح مهمته".

وقال سوسان: بيدرسون معروف من قبلنا، لكنها محطة أولى، وسنستمع إليه ونجدد استعدادنا للتعاون معه لإنجاح مهمته".

ويشار إلى أن بيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم، شغل في السابق ممثل الأمم المتحدة في لبنان.

وأضاف المسؤول السوري: "نأمل أن يحقق بيدرسون ما عجز الآخرون عن تحقيقه، وأن يستفيد من تجارب سابقيه".

وأوضح الدبلوماسي: "نحن لم نستبعد أحدا من العملية السياسية، وكل السوريين مدعوون للمشاركة فيها". وقال إن "تصريحات الأكراد إيجابية فيما يتعلق بالحرص على وحدة سوريا أرضا وشعبا".

واعتبر سوسان أن: "الأكراد مواطنون سوريون وجزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري" وأضاف: "بالحوار نستطيع معالجة بعض المطالب المرفوعة من قبل الأكراد، والحوار يضمن ذلك ما دام يستند على وحدة سوريا".

ورأى معاون وزير الخارجية السوري، أن: "الظروف الراهنة والتحديات الماثلة أدت إلى خلق مناخ إيجابي للحوار، ونحن سنشجع وندعم ذلك".

المصدر:RT