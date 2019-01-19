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مقتل معتمرة بحجر وقع في رأسها عند غار حراء

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مقتل معتمرة بحجر وقع في رأسها عند غار حراء
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غار حراء
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توفيت معتمرة باكستانية في مدينة مكة إثر سقوط حجر من جبل غار حراء على رأسها، والتحقيق مستمر للكشف عن أسباب الحادث.

وقالت مصادر سعودية إن "مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة تلقى بلاغا، يفيد بسقوط امرأة من مرتفع من جبل غار حراء، وعند وصول دوريات الأمن اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط صخرة على امرأة معتمرة من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من عمرها، ما تسبب بوفاتها".

وأشارت المصادر إلى أن "المعتمرة نقلت إلى ثلاجة الموتى لحين انتهاء التحقيق، فيما فتحت الشرطة تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات وحيثيات القضية بحكم الاختصاص".

المصدر: صحيفة "سبق"

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