مقتل 35 من داعش في قصف الحشد الشعبي العراقي داخل سوريا

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، عن قتل وإصابة 35 عنصرا من تنظيم "داعش"، في قصف مدفعي لمدينة سوسة داخل الأراضي السورية.

ونقل موقع" الحشد الشعبي" عن مصلح قوله، إنه "تمكنت مدفعيتنا، وبعد الحصول على معلومات استخبارية دقيقة، من تحقيق ضربات مركزة لمجموعة من عناصر داعش، كانت تروم الهجوم على قطعاتنا في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية".

وأشار إلى أنه "وبعملية استباقية قتل وجرح 35 إرهابيا".

وأضاف مصلح، أن "من بين القتلى قادة إرهابيون منهم أبو وضاح وأبو حمزة وقائد المجموعة أبو فطوم"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني مسيطر عليه بشكل تام، وأن قوات الحشد الشعبي ترصد تحركات العدو على الجانب السوري".

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يذكر أن الطيران العراقي أعلن خلال الأيام الماضية عن أكثر من ضربة جوية وجهها ضد مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

وتنفذ القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي إضافة إلى الطيران الحربي العراقي عمليات داخل الأراضي السورية بهدف ضرب تجمعات ومقرات تابعة لـ"داعش".

المصدر: موقع الحشد الشعبي + وكالات