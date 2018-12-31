سلاح الجو العراقي يستهدف اجتماعا ضم 30 قياديا من "داعش" داخل الأراضي السورية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الاثنين، تنفيذ طائرات "F16" العراقية ضربة جوية داخل الأراضي السورية استهدفت اجتماعا ضم ثلاثين قياديا بتنظيم "داعش".

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وقالت في بيان إن "طائرات F16 العراقية نفذت، اليوم، ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية".

وبينت أن "الهدف الذي دمر بالكامل كان عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدمه الإرهابيون وكرا بالإضافة إلى مكان لعقد الاجتماعات".

وأوضحت أن الضربة تهدف لتجفيف منابع الإرهاب.

كما أكدت قيادة العمليات المشتركة في بيانها أن القصف الجوي تم "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب، خلية الصقور الاستخباراتية".

يذكر أن الطيران العراقي أعلن خلال الأيام الماضية عن أكثر من ضربة جوية وجهها ضد مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

المصدر: السومرية نيوز