المحادثات اليمنية في الأردن تنتهي بانتظار حل النقاط الخلافية

انتهت جولة المحادثات بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في عمّان اليوم الجمعة برعاية أممية، مع التأكيد على التزام كافة الأطراف بتقديم الأرقام الحقيقية عن أعداد الأسرى خلال 14 يوما.

إقرأ المزيد

وقالت مراسلتنا في الأردن إن أبرز ما تم التوصل إليه هو إعادة الجدولة الزمنية عن طريق تقديم الملاحظات والإفادات فيما يخص الأسرى والمفقودين والمعتقلين وتقديم الأرقام الحقيقية من كلا الطرفين في مدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام إلى حين عقد اجتماع جديد بعد 14 يوما بين طرفي النزاع وبرعاية أممية.

وأوضحت المراسلة، أنه لم يتم الإعلان بعد عن مكان الاجتماع المقبل، إلا أنه سيحدد من قبل الأمم المتحدة.

وأشارت المراسلة، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مختصة بالمتوفين وأخرى بالمفقودين، وهنالك لجنة جديدة وهي لجنة استقصائية في السجون للاستقصاء عن الأعداد الحقيقة للأسرى.

ونقلت المراسلة، عن مصادر مطلعة وجود أزمة ثقة كبيرة بين جميع الأطراف، وحالة من عدم الشفافية والوضوح، فيما يخص العدد الحقيقي للأسرى.

المصدر: RT