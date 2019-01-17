المفاوضات اليمنية.. تقدم في ملف وتعثر بآخر

أعلن الوفد الحكومي اليمني المفاوض في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، أن الطرفين المتحاربين في اليمن يأملان بتشكيل قوائم بأسماء السجناء، وذلك في إطار اتفاق لتبادل الأسرى.

وتسعى الأمم المتحدة لإنجاز عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالإضافة للتوصل إلى اتفاق سلام في مدينة الحديدة لتمهيد الطريق لجولة ثانية من المحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام وراح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى.

وأحرزت المفاوضات اليمنية اليمنية في عمان تقدما ملموسا في ملف السجناء والأسرى، لكن الأمم المتحدة لا تزال تواجه صعوبة في تنفيذ عملية سحب القوات من الحديدة.

وتبادل الحوثيون والحكومة اليمنية في 11 ديسمبر الماضي قوائم تضم أسماء نحو 15 ألف سجين في إطار عملية تبادل السجناء التي يشرف عليها الصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وفي هذا السياق صرح رئيس الوفد الحكومي اليمني هادي هيج قائلا: "نحن في مرحلة الملاحظات لكن هناك نواقص في الإفادات هي الآن قيد الدراسة".

من جهته، أفاد نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن معين شريم، بأن الاجتماع الفني بين طرفي النزاع غلبت عليه "أجواء إيجابية".

أما مجلس الأمن الدولي فقد وافق أمس الأربعاء على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر والتي يدخل عبر مينائها معظم واردات اليمن التجارية والمساعدات.

المصدر: "رويترز"