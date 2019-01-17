وفد نقابة المقاولين الأردنيين يبحث في دمشق إعادة إعمار سوريا

بحث رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ مع وفد يمثل نقابة المقاولين الأردنيين التعاون بين نقابات البلدين في مرحلة إعادة الإعمار في البلاد.

وأكد صباغ للوفد الأردني أهمية دور وفود النقابات والأحزاب والمنظمات العربية التي تزور سوريا في توضيح حقيقة ما تعرض له الشعب السوري من جرائم وحشية ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة بدعم وتمويل غربي وإقليمي، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وعبر صباغ عن أمله بتعزيز التعاون بين النقابات السورية والأردنية في مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب من بنى تحتية، مشيرا إلى أن سوريا باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى من إعلان الانتصار النهائي على الإرهاب.

من جانبه، أكد نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب أن الأردن وسوريا جسد واحد وما أصاب الشعب السوري جراء الإرهاب كان له آثار وانعكاسات سلبية كبيرة على بلاده، معربا عن أمله بعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

وأشار اليعقوب إلى أن الوفد اطلع على مقترحات وبرامج متعلقة بمشاريع استثمارية في سوريا، مؤكدا تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي نقابتي المقاولين السوريين والأردنيين لتأطير اتفاقية مشتركة بينهما.

من جانبه لفت نقيب المقاولين السوريين محمد رمضان إلى تواصل النقابة مع رئاسة اتحاد المقاولين العرب بهدف ترتيب عقد المؤتمر العام للمقاولين العرب هذا العام في دمشق.

المصدر: سانا