"ناقة من تدخل أولا".. الكويت تشهد شجار الإبل

تحول الدخول إلى مضمار سباق "الهجن" في الكويت إلى ساحة شجار عنيف بين العشرات من الأشخاص، بحسب فيديو تناقله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر حساب أحد المواقع، أن المشاجرة وقعت عند بوابات دخول الإبل في الموروث الشعبي في منطقة السالمي، بسبب خلاف "على ناقة من تدخل أولا".

وأورد الحساب معلومات لاحقة بشأن تفاصيل الواقعة، تفيد بأن المشاجرة نشبت بسبب قرار تحكيمي في طرد 2 من المشاركين في "سباق الهجن"، الاثنين الماضي، وجرى الصلح بين الأطراف وإلغاء قرار الحكم.

المصدر: وكالات