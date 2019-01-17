 
مباشر

مفكر مصري كبير يقترح تدريس الفلسفة بدلا من المواد الدينية في المدارس

أخبار العالم العربي

مفكر مصري كبير يقترح تدريس الفلسفة بدلا من المواد الدينية في المدارس
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc3a

رفض المفكر والفيلسوف المصري الكبير مراد وهبة، تدريس المواد الدينية في المدارس، لأن ليس لها مبرر، مؤكدا أنه يجب الزيادة في تدريس الفلسفة.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية
مصر تطبق نظاما جديدا في المدارس

وقال وهبة في حوار لبرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد إن "العالم الإسلامي يعيش حتى الآن على فكر ابن تيمية الذي نشأ في القرن الـ13 وكفر الجميع، وتبعته الوهابية في الـ18 والإخوان في القرن العشرين"، حسب قوله.

وأضاف أن "ابن رشد كان يريد جعل الفلسفة لها شرعية دينية، لأنها كانت مضطهدة بسبب أبو حامد الغزالي، وكان يريد إيجاد علاقة توافقية بين الدين والفلسفة".

وتابع أن "السلطة الدينية لديها تحد كبير أن تشتغل بالفلسفة لإنقاذ الموقف"، مؤكدا: "أرفض تدريس المواد الدينية في المدارس، لأنه ليس لها مبرر، وعلينا الزيادة في تدريس الفلسفة"

المصدر:  TEN TV

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرجل الخارق.. ركض 50 كم في 6 ساعات ودرجة الحرارة 67-