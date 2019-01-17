مفكر مصري كبير يقترح تدريس الفلسفة بدلا من المواد الدينية في المدارس

رفض المفكر والفيلسوف المصري الكبير مراد وهبة، تدريس المواد الدينية في المدارس، لأن ليس لها مبرر، مؤكدا أنه يجب الزيادة في تدريس الفلسفة.

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وقال وهبة في حوار لبرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد إن "العالم الإسلامي يعيش حتى الآن على فكر ابن تيمية الذي نشأ في القرن الـ13 وكفر الجميع، وتبعته الوهابية في الـ18 والإخوان في القرن العشرين"، حسب قوله.

وأضاف أن "ابن رشد كان يريد جعل الفلسفة لها شرعية دينية، لأنها كانت مضطهدة بسبب أبو حامد الغزالي، وكان يريد إيجاد علاقة توافقية بين الدين والفلسفة".

وتابع أن "السلطة الدينية لديها تحد كبير أن تشتغل بالفلسفة لإنقاذ الموقف"، مؤكدا: "أرفض تدريس المواد الدينية في المدارس، لأنه ليس لها مبرر، وعلينا الزيادة في تدريس الفلسفة"

المصدر: TEN TV