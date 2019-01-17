مصر.. السيسي يكلف الحكومة بالتعامل مع طلاء عقارات الدولة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، عن وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع المباني التي ما زالت واجهاتها غير مطلية حتى الآن.

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وأشار رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، إلى أنه يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح أن ألوان هذه الواجهات ستكون موحدة، بدلا من هذا المشهد غير الحضاري، حيث توجد مبان كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها عارية فوق "الطوب الأحمر"

وأوعز مدبولي للمحافظين بالبدء في تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتا إلى أنه ستكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات، مضيفا: "هذا ما يحدث في كل دول العالم".

وجاء الاجتماع بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضي الدولة، وتقنين الأوضاع.

المصدر: وكالات