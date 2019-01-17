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إعلامي مصري: هناك 4 منازل تبنى داخل حرم الأهرامات

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إعلامي مصري: هناك 4 منازل تبنى داخل حرم الأهرامات
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أكد الإعلامي المصري أحمد موسى، حدوث "كارثة كبيرة" داخل حرم الأهرامات، بسبب بناء 4 منازل قرب هرم خوفو.

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وتابع موسى خلال برنامجه على قناة صدى البلد: "هناك جريمة تحدث الآن، من هؤلاء الأشخاص الذين يعتدون على حرم المنطقة".

 وأضاف أن تلك الواقعة تمثل جريمة، مشيرا إلى أن هناك مواطنين يستغلون حرم الأهرامات ويبنون منازل، رغم تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وطالب بمحاسبة من ارتكب تلك الجريمة بحق الآثار المصرية، مشددا على أن هناك صورا توثق تلك الجريمة.

المصدر: صدى البلد

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