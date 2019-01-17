عاصفة مطرية وثلجية تغلق المدارس والجامعات في سوريا

أدى استمرار سوء الأحوال الجوية في سوريا إلى إلغاء الدروس في جميع مدارس محافظتي دمشق والسويداء وتأجيل الامتحانات في عدد من الجامعات.

وتمت إعادة فتح مرفأي اللاذقية وطرطوس ومصب بانياس، بعد انحسار الحالة الجوية التي سيطرت على منطقة شرق المتوسط .

وتعرضت دمشق أمس الأربعاء لعاصفة شديدة ترافقت بالثلوج حتى صباح اليوم الخميس، لكن قوة الريح اشتدت ووصلت سرعتها إلى 45 كم في الساعة، وتنشر وسائل الإعلام صورا للسيارات التي تضررت نتيجة سقوط الأشجار وتطاير النفايات عليها.

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ووفقا مديرية الأرصاد الجوية السورية فإن الأمطار السنوية في دمشق تجاوزت معدلها، بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة.

فمع حلول اليوم الخميس وصل معدل هطول الأمطار في دمشق إلى 221 مم في حين أن المعدل السنوي هو 207 مم، وسجلت هطولات ومعدلات مشابهة في معظم المحافظات السورية.

В Иерусалиме выпал первый за четыре года снег https://t.co/NlI47DkyWSpic.twitter.com/WCzjfjFAJA — РИА Новости (@rianru) 17 января 2019 г.

موجة الهطل الغزير والثلج العاصف لم تأت على سوريا فحسب، بل غطت لبنان والأردن وفلسطين، ولأول مرة منذ 4 سنوات تساقطت الثلوج فوق القدس، حيث وصلت حرارة الجو فيها إلى درجتين دون الصفر.

المصدر: نوفوستي