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لبنان يغلق أبواب مدارسه بسبب "نورما"

أخبار العالم العربي

لبنان يغلق أبواب مدارسه بسبب
نورما تجتاح لبنان
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قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، مروان حماده، اليوم الأربعاء، إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وقال الوزير إن قراره يأتي في ظل توقعات الأرصاد الجوية وتحذيراتها، ومن باب الحيطة، حيث طلب من المديرين العمل على تكثيف الدروس في الأيام اللاحقة لتعويض فترة التعطيل.

وازدادت حدة العاصفة الثلجية "نورما" التي هبت على لبنان وسوريا منذ السبت الماضي، مخلّفة أضرارا مادية ومتسببة في غلق العديد من الطرق الرئيسية في أنحاء البلاد نتيجة تراكم الثلوج.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية اليوم الأربعاء على أن تخف حدتها بحلول الخميس وفقا للأرصاد الجوية اللبنانية.

ويتأثر لبنان بمنخفض جوي قطبي المنشأ مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT

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