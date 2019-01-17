حاكم دبي يتحدث في كتابه الجديد عن إحباطه انقلابا عسكريا

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تفاصيل إخماده انقلابا عسكريا في إمارة الشارقة بعد إعلان اتحاد الإمارات عام 1971.

وقال محمد بن راشد في كتابه الجديد "قصتي.. 50 قصة في خمسين عاما"، إنه واجه بنفسه انقلابا في إمارة الشارقة، بعد أقل من شهرين على إعلان اتحاد الإمارات وتمكن من إحباطه، موضحا أنه استخدم فيه دهاءه رغم غياب القوة آنذاك.

وأشار بن راشد إلى أن مؤسس دولة الإمارات ورئيسها الراحل الشيخ زايد والذي طلب منه التكفل بمسألة الانقلاب، التقاه بعد إنهاء الانقلاب في سيارته وأعطاه بضع تمرات وفنجان قهوة، وقد وصف الشيخ محمد ذلك الموقف: "أعطاني بيده التمرات ثم فنجان القهوة، وكأنه يقول لي: أنت.. أنت يا محمد".

كما لفت حاكم دبي إلى تعامله مع حادثين إرهابيين على الأقل لاختطاف طائرتين، وكيف أنه تولى بنفسه التحدث إلى الإرهابيين طوال ساعات، لإقناعهم بضرورة الاستسلام.

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واستذكر حاكم دبي انبهار الرؤساء العرب بمدينة دبي، مثل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوري بشار الأسد، ومقارنتها بمدنهم العريقة المتأخرة، وحلمهم أن تتطور على غرار إمارة دبي.

ويعد الكتاب سيرة ذاتية ذات طابع تاريخي وإنساني، يشاطر خلاله نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ملايين القراء إضاءات ومحطات من رحلة 50 عاما من حياته وعمله ومسؤولياته، وهي رحلة يتداخل فيها الشخصي بالعام، كما تتقاطع فيها فصول بناء الذات مع بناء الدولة.

المصدر: البيان الإماراتية + إرم نيوز