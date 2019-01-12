حاكم دبي ينشر قصة نصف قرن من حياته في كتاب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن طرح سيرته الذاتية في كتاب خلال الأيام المقبلة.

ونشر بن راشد أمس الجمعة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صور بعض صفحات الكتاب الذي يحمل اسم "قصتي"، وعلق قائلا: "خمسون قصة في 50 عاما. سيرة ذاتية غير مكتملة… كتابي الجديد قصتي".

المصدر: انستغرام