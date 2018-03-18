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نخوة محمد بن راشد تثير ضجة غير مسبوقة على تويتر!

أخبار العالم العربي

نخوة محمد بن راشد تثير ضجة غير مسبوقة على تويتر!
Gettyimages.ru
نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يساعد أسرة أوروبية علقت سيارتها في الرمل.

ونشرت الصور سيدة تدعى هنا كارين، كانت برفقة الأسرة الأوروبية على حسابها في "تويتر"، وكتبت: "علقت أنا وصديقتي في صحراء دبي، وأنقذنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".

وتطوع محمد بن راشد لسحب سيارة الأسرة العالقة في الرمل بسيارته الخاصة، وجرّها إلى شارع معبد، مخلّصا ركابها بذلك من حرّ الشمس والعناء.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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