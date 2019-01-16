ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب "خطر الإرهابيين في الشرق الأوسط"

مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعام إضافي سريان نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب "الأنشطة الإرهابية" في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "تواصل أنشطة الإرهابيين تهديد عملية السلام في الشرق الأوسط وتمثل خطرا بالغا بالنسبة إلى الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب يجب تمديد تطبيق نظام حالة الطوارئ الذي تم إعلانه يوم 23 يناير من العام 1995 والإجراءات الخاصة به التي تم اتخاذها لاحقا بعد 23 يناير 2019".

وتابع ترامب: " أمدد لسنة واحدة نظام حالة الطوارئ... بسبب الخطر النابع عن الإرهابيين في الخارج الذي يهددون بتقويض عملية السلام في الشرق الأوسط".

وتم إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب أنشطة "الإرهابيين" في الشرق الأوسط على يد الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، ويشمل هذا النظام فرض عقوبات على أفراد "المجموعات الإرهابية" التي تم إدراجها في القائمة السوداء بينها تجميد الأصول ومنع المواطنين الأمريكيين من القيام بأي نشاط معها.

المصدر: RT