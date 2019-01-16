بالفيديو.. عاصفة تضرب الشرق الأوسط

شهد عدد من دول الشرق الأوسط منخفضا جويا حادا أدى إلى تساقط الثلوج وهبوب الرياح العاتية، ما تسبب في تعطيل الدراسة والدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بسبب صعوبة التنقل.

ونبهت هيئات الأرصاد في تلك الدول، المواطنين من المنخفض الجوي، وحذرتهم في حال الضرورة من التنقل إلى توخي الحيطة وأقصى درجات الحذر.

السعودية

نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر في المملكة، من انخفاض ملموس بدرجات الحرارة أدى إلى تساقط الثلوج، على منطقة الحدود الشمالية للسعودية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى مساء الخميس.

خبير الطقس "الزعاق":

موجة قُطبية تساهم في انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق #المملكة ابتداءً من الخميس حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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.#السعوديه

. pic.twitter.com/TRHM2QuNjE — خبر عاجل (@AjelNews24) January 15, 2019

لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، طقسا غائما مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، يصاحبه تساقط أمطار غزيرة اعتبارا من الظهر مع تساقط زخات من البرَد.

وأشارت المصلحة إلى أن الثلوج ستهطل بدءا من ارتفاع 1300 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة.

من جهته، قرر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اقفال المدارس والثانويات والمهنيات الأربعاء، في ضوء توقعات الأرصاد الجوية وتحذيراتها ومن باب الحيطة، وطلب من المديرين العمل على تكثيف الدروس في الأيام اللاحقة لتعويض فترة التعطيل.

فلسطين

تساقطت الثلوج الأربعاء على بعض المحافظات بشكل ضعيف فيما يتوقع أن تستمر بالتساقط فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن طبقة صغيرة من الثلوج ستتشكل على الأرض، إلا أنها ستذوب لاحقا نظرا لتحول التساقط الثلجي إلى مطري من جديد.

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، عن تأخير دوام الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في محافظات الوطن حتى الساعة التاسعة من صباح الخميس ، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأكدت وزارة الصحة تفعيل كافة خطط الطوارئ في جميع المراكز والمستشفيات الحكومية لمواجهة المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين.

الأردن

ووفق الأرصاد الجوية الأردنية، شهد عدد من المرتفعات الجبلية في العاصمة عمان ومحافظات عجلون وجرش والكرك تساقطا للثلوج، منذ ساعات يوم الأربعاء.

ويتوقع تشكل الصقيع وحدوث التجمد خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، مع رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم/ساعة تخف مع ساعات مساء الخميس.

ودعت أمانة عمان المواطنين في ظل الظروف الجوية التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج، للالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم إيقاف المركبات بالشوارع تجنبا لإعاقة عمل الآليات بفتح الطرق.

من جهته، قرر وزير التربية والتعليم المكلف بسام التلهوني، تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة في جميع مديريات المملكة ليوم الخميس وترحيل الامتحانات المدرسية المقررة إلى يوم الأحد القادم وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة.

سوريا

تشتد فعالية المنخفض الجوي القطبي المنشأ المرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة الذي يؤثر في البلاد منذ صباح الأربعاء خلال ساعات الليل ويمتد تساقط الثلوج إلى ارتفاع 800 متر، ويصبح المطر ممزوجا بالثلج على المناطق الداخلية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض القطبي سيبدأ بالانحسار اعتبارا من ظهر الخميس، حيث تضعف الفعالية الجوية بدءا من المناطق الغربية فيما يبقى تأثيره في منطقة الجزيرة مصحوبا بزخات مطرية ممزوجة بالثلوج.

وشددت الأرصاد، على أن درجات الحرارة ستكون الخميس في أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية محذرة من تشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية، ومن حدوث الصقيع والضباب في بعض المناطق الداخلية.

المصدر: وكالات