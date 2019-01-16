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وفد الحكومة اليمنية يناقش في الأردن آلية تنفيذ اتفاقية السويد

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وفد الحكومة اليمنية يناقش في الأردن آلية تنفيذ اتفاقية السويد
Reuters MUHAMMAD HAMED
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يلتقي نظيره اليمني خالد اليماني في عمان
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أوضحت الناطق الإعلامي باسم البعثة الأممية في اليمن هند البدوي، أن الاجتماعات التي عقدها الوفد الحكومي اليمني بالأردن، يعد اجتماعا تقنيا يتعلق بألية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وذكرت البدوي في تصريح لـRT، أن "الوفد الحكومي التقى اليوم وفد الأمم المتحدة، ولجنة الصليب الأحمر، على أن تستكمل تلك الاجتماعات غدا الخميس، وذلك بعد وصول وفد الحوثيين إلى العاصمة عمان".

وأشارت الناطقة الإعلامية إلى أن اجتماع وفد الحكومة اليمنية مع المنظمات الدولية جاء لبحث اتفاق السويد، والذي أبرم بين وفدي النزاع اليمني وبرعاية الأمم المتحدة.

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وسبق أن أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في إحاطة قدمها الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي أن مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر يواصلان العمل مع الحكومة والحوثيين من أجل تنفيذ بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، معلنا أن اجتماعا للجنة المشرفة على عمليات التبادل سيعقد في عمّان هذا الأسبوع.

وتتعثر عملية تبادل الأسرى بسبب تبادل الحكومة والحوثيين الاتهامات بتخلي كل طرف عن مسؤولياته وإنكاره وجود العديد من الأسرى والمعتقلين ممن تم تسليم أسمائهم في إطار العملية الجارية برعاية أممية.

المصدر: RT

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