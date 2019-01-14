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وفد حوثي في طريقه إلى الأردن لبحث مسألة تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية

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وفد حوثي في طريقه إلى الأردن لبحث مسألة تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية
Reuters /TT News Agency/Pontus Lundahl
مصافحة بين رئيسي وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في ختام مفاوضات السويد - 13 ديسمبر 2017
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غادر وفد من ممثلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صنعاء متوجها إلى عمّان لبحث تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المبرم مع الحكومة المعترف بها دوليا في مفاوضات السويد الشهر الماضي.

وأعلن رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى"، عبد القادر المرتضى، على حسابه في "فيسبوك"، اليوم الاثنين أن فريقا من اللجنة يترأسه شخصيا في طريقه إلى العاصمة الأردنية لعقد لقاءات مباشرة مع الطرف الآخر برعاية الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لحلحلة الإشكالات والعوائق التي تحول دون تنفيذ اتفاق التبادل.

ونشر المسؤول الحوثي صورة تظهره برفقة عضوين آخرين في الوفد، وهم في مطار صنعاء.

وسبق أن أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في إحاطة قدمها الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن الدول أن مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر يواصلان العمل مع الحكومة والحوثيين من أجل تنفيذ بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، معلنا أن اجتماعا للجنة المشرفة على عمليات التبادل سيعقد في عمّان هذا الأسبوع.

وتتعثر عملية تبادل الأسرى بسبب تبادل الحكومة والحوثيين الاتهامات بتخلي الطرف الآخر عن مسؤولياته وإنكاره وجود العديد من الأسرى والمعتقلين ممن تم تسليم أسمائهم في إطار العملية الجارية برعاية أممية.

المصدر: RT + وكالات

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