غضب الطقس يتسبب بكوارث في مصر

تسبب سوء الطقس في مصر بمقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين على الأقل، نتيجة الموجة العنيفة من الرياح والعواصف الترابية التي ضربت البلاد اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

واجتاحت العواصف الترابية العديد من المحافظات المصرية، فضلا عن الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد الثلوج على السواحل الشمالية.

وأدى الطقس المضطرب إلى سقوط جزء من سور عقار في محافظة بورسعيد أودى بحياة شاب، وأصيب اثنان باشتباه كسر في العمود الفقري وجرح قطعي باليد اليسرى.

وقتل الطقس الغاضب أربعة مواطنين انقلبت بهم سيارة أجرة، إثر اختلال المقود في يد السائق أثناء هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى سقوط شجرة عمرها أكثر من 70 سنة في محيط مستشفى الصدر بمدينة المحلة ما أدى إلى ارتباك الحركة المرورية.

وضربت عاصفة رملية شديدة العاصمة المصرية القاهرة ومعظم المحافظات، اليوم الأربعاء، وسيستمر نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في الوجه البحري والقاهرة.

المصدر: الوطن