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عاصفة شديدة تضرب مصر

أخبار العالم العربي

عاصفة شديدة تضرب مصر
AFP
عاصفة رملية - أرشيف
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ضربت عاصفة رملية شديدة العاصمة المصرية القاهرة ومعظم المحافظات، اليوم الأربعاء، وسيستمر نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في الوجه البحري والقاهرة.

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ووجه الخبراء تحذيرات وتنبيها لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، بعدم استنشاق الأتربة المثارة في الهواء، لأنها ستؤدي إلى مضاعفات صحية سلبية بسبب الرمال المثارة، وضرورة استخدام مضادات احتقان أنفية.

ووفقا للتلفزيون الحكومي في مصر، ستستمر العاصفة الرملية وتنخفض الرؤية الأفقية والإحساس ببرودة الطقس، ويتوقع أن يستمر الجو باردا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر فهي مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 و5 أمتار، أما سيناء فيصل الطقس إلى حد العاصفة في بعض مناطقها مع هطول أمطار.

المصدر: التليفزيون المصري

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