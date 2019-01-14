مصر تحذر مواطنيها من سوء أحوال الطقس

حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر أحمد عبد العال، من تعرض البلاد إلى موجة من الرياح والأتربة تختلف شدتها من مكان إلى آخر، وتتحرك نحو الإسكندرية ثم القاهرة.

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وأشار إلى أن هناك رياحا غربية وجنوبية غربية وقد تصل إلى حد العاصفة بعد الظهر كما أنها ستصل إلى الصعيد مع فرصة سقوط الأمطار في جميع أنحاء الجمهورية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف عبد العال، أن هذه الموجة قادمة من جنوب وغرب البلاد، وستهدأ يوم الأربعاء المقبل، كما نصح المسافرين على الطرق السريعة بتوخي الحذر من جراء نشاط الرياح والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة.

أعلنت وزارة البيئة تأثر أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 13 -16 يناير الجاري لحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الغربية والجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، استنادا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وأوضحت منظومة الرصد البيئي والإنذار المبكر، التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية المشار إليها قد أثرت ولا تزال تؤثر سلبا على جودة الهواء في كافة أنحاء الجمهورية والتي قد يزداد تأثيرها خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15 و16 يناير 2019 وفى حالة سقوط الأمطار سوف يتحسن مؤشر جودة الهواء وتخف حدة الأزمة.

المصدر: المصري اليوم