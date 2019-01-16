ماذا فعل مبارك مع وزير صحة سابق سافر دون علمه؟ (فيديو)

روى الإعلامي المصري محمد الباز، واقعة مثيرة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد انتقاد البعض لقرار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بحظر سفر كبار العاملين بالدولة إلا بعد موافقته.

إقرأ المزيد

وقال الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الرئيس مبارك كان صاحب أشهر واقعة إقالة أشهر وزير صحة في تاريخ مصر، الدكتور إسماعيل سلام.

وتابع: "الرئيس السابق حسني مبارك طلب لقاء وزير الصحة الدكتور إسماعيل، واكتشف أنه غير موجود بمصر، وسافر لحضور مؤتمر طبي في الخارج دون علمه، فأصدر قرارا بإقالته وهو على متن الطائرة".

وأصدر مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية