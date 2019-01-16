 
مباشر
عاجل
لافروف: التسوية السورية تواجه صعوبات لكن هناك تقدم واضح

عبد المهدي ينفي طلب واشنطن من بغداد حل قوات الحشد الشعبي

أخبار العالم العربي

عبد المهدي ينفي طلب واشنطن من بغداد حل قوات الحشد الشعبي
Reuters ALAA AL-MARJANI
أحد أفراد الحشد الشعبي، العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbrp

نفى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن تكون واشنطن طلبت من بغداد حل قوات الحشد الشعبي وأعطتها "مهلة" لتنفيذ ذلك.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح"، وعلق على معلومات حول ازدياد القوات الأمريكية في العراق قائلا: "هناك اهتمام متزايد بالعراق، وتغيير في مناخ التعامل مع الدول القريبة والبعيدة".

يذكر أن وسائل إعلام عربية تناقلت معلومات مفادها أن وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، طلب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، حل الحشد الشعبي، لأن قيادة الحشد تعتبر القوات الأمريكية في العراق قوات محتلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا