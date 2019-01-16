عبد المهدي ينفي طلب واشنطن من بغداد حل قوات الحشد الشعبي

نفى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن تكون واشنطن طلبت من بغداد حل قوات الحشد الشعبي وأعطتها "مهلة" لتنفيذ ذلك.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح"، وعلق على معلومات حول ازدياد القوات الأمريكية في العراق قائلا: "هناك اهتمام متزايد بالعراق، وتغيير في مناخ التعامل مع الدول القريبة والبعيدة".

يذكر أن وسائل إعلام عربية تناقلت معلومات مفادها أن وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، طلب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، حل الحشد الشعبي، لأن قيادة الحشد تعتبر القوات الأمريكية في العراق قوات محتلة.

المصدر: RT