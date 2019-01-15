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المؤبد بحق مدان بتوزيع الأموال على عوائل داعش في العراق

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المؤبد بحق مدان بتوزيع الأموال على عوائل داعش في العراق
Reuters STRINGER Iraq
عدد من المعتقلين الأمنيين في العراق - أرشيف
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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الاتحادية، حكما بالسجن المؤبد بحق متهم بتوزيع الأموال على عناصر "داعش" في قضاء الحويجة.

وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان له، بأن "المدان اعترف خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بتنفيذه مهام توزيع المبالغ النقدية على أفراد التنظيم مقابل الحصول على مئة دولار".

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وأضاف، أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهم وفق إحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ويصدر القضاء العراقي، بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين من العناصر "الإرهابية".

المصدر: السومرية 

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