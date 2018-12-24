العراق.. البيشمركة والتحالف الدولي يتحدثان عن تحركات جديدة لـ"داعش"

كشف تقرير لغرفة العمليات المشتركة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عن وجود تحركات جديدة لتنظيم "داعش" في بعض المدن العراقية.

وذكر التقرير، أن "تحركات إرهابيي داعش بدأت في بعض المناطق العراقية خلال الأيام الماضية، بقتل واعتداء المسلحين على عشرات المواطنين".

وأضاف، أن "عمليات مسلحي داعش الأخيرة أدت إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، ما تسبب في إعاقة الإعمار في المناطق المحررة في العراق والتي دمرها التنظيم".

المصدر: RT