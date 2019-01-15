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المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يصل بيروت في طريقه إلى دمشق

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المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يصل بيروت في طريقه إلى دمشق
AFP JOSEPH BARRAK
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أرشيف
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وصل المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في طريقه إلى دمشق.

ونقلت صحيفة "Daily Starco" عن مصدر مطلع أن طائرة الدبلوماسي النرويجي هبطت في مطار بيروت مساء أمس الاثنين.

ومن المتوقع أن يتجه بيدرسن من بيروت إلى دمشق.

ونقلت وكالة "نوفوستي" في وقت سابق عن مصدر أن بيدرسن سيصل إلى دمشق يوم الثلاثاء للقاء عدد من المسؤولين السوريين.

وبدأ بيدرسن القيام بواجباته في منصبه الجديد يوم 7 يناير الجاري. وهذه هي أول زيارة له إلى دمشق.

المصدر: نوفوستي

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