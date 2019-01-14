وزير خارجية فرنسا سيزور مرقد الإمام علي في النجف بعد لقاء السيستاني

نشرت وسائل إعلام عراقية وثيقة رسمية تضم برنامج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان للبلاد، الذي ينوي زيارة مرقد الإمام علي في مدينة النجف غدا الثلاثاء.

وتنص الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية والتي نشرها موقع "السومرية نيوز" على أن الوزير الفرنسي سيزور الموقع الذي يعتبر أحد أهم الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين الشيعة في الساعة الـ13.15 من الأربعاء، بعد لقائه المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وبعد زيارة المرقد سيتوجه لودريان مع الوفد المرافق له إلى مطار النجف، ويغادر البلاد.

السومرية نيوز

المصدر: السومرية نيوز