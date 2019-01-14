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السعودية تنفي صحة التقارير عن افتتاح سفارتها لدى سوريا

أخبار العالم العربي

السعودية تنفي صحة التقارير عن افتتاح سفارتها لدى سوريا
Reuters
وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم العساف
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نفت الخارجية السعودية صحة التقارير الإعلامية المتداولة التي تحدثت عن إعادة فتح المملكة سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت الخارجية، في بيان صدر على لسان مصدر مسؤول في الوزارة: "إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لوزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى العاصمة السورية دمشق بأن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلا.

المصدر: موقع الخارجية السعودية

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