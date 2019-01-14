وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع قادة السعودية قضية الناشطات المحتجزات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه بحث مع القيادة السعودية سلسلة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها قضية الناشطات المحتجزات في المملكة.

وقال بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في ختام زيارته إلى الرياض ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط والتي أجرى أثناءها مفاوضات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، قال: "ناقشنا قضايا حقوق الإنسان هنا في السعودية، بما في ذلك مسألة الناشطات. بحثنا المساءلة وتوقعاتنا. السعوديون أصدقاؤنا، وعندما تتحدث مع الأصدقاء تُطلعهم على توقعاتك".

وأكد بومبيو أن الجانب السعودي تعهد أثناء المفاوضات بإطلاق عملية قضائية قانونية حول هذه القضية في أسرع وقت ممكن والاستمرار في هذا السبيل.

وتابع: "إنهم يفهمون قلق البعض وينوون فعل كل ما بوسعهم من أجل التواصل بصورة مناسبة".

وكانت السعودية قد تعرضت لانتقادات على خلفية اعتقال ناشطات مدافعات عن حقوق الإنسان داخلها، وأسفرت هذه القضية عن وقوع أزمة دبلوماسية بين المملكة وكندا التي انتقدت وزيرة خارجيتها هذه التصرفات علنا.

المصدر: أسوشيتد برس