الشرطة الإسرائيلية تمنع المصلين من الدخول إلى مصلى قبة الصخرة

منعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين، المصلين من الدخول إلى مصلى قبة الصخرة، كما حاولت قوات إسرائيلية إدخال ضابط يرتدي القبعة الخاصة بالمتدينين (الكيبا) إلى قبة الصخرة.

وأفادت مراسلتنا بأن الفلسطينيين الساهرين على حراسة الأقصى والسدنة، تصدوا للقوات الإسرائيلية وأغلقوا أبواب المصلى.

وأضافت المراسلة أن الأبواب الرئيسية للحرم القدسي مفتوحة للمصلين، لكن مسجد قبة الصخرة محاصر من قبل الشرطة الإسرائيلية، التي تمنع دخول المصلين إليه.

بالإضافة إلى ذلك ذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، خلال تقدمه مسيرة احتجاجية بمحيط مسجد قبة الصخرة في الأقصى لفك الحصار عن المتواجدين داخله.

وقالت الوكالة إن حالة التوتر والغليان امتدت من الأقصى إلى شوارع وحارات البلدة القديمة وأسواقها وسط نداءات بالتوجه إلى باحاته للدفاع عنه، وعن المحاصرين، بداخل مسجد قبة الصخرة.

المصدر: RT + وفا