بومبيو: بحثت مع القادة السعوديين التحقيق والإجراءات القانونية في قضية خاشقجي
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه بحث مع قيادة السعودية التحقيق والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وذكر بومبيو المتواجد حاليا في السعودية، أنه شدد للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان اليوم الاثنين، على ضرورة محاسبة كل متورط في قضية مقتل الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي.
يتبع..
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