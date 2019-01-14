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بومبيو: بحثت مع القادة السعوديين التحقيق والإجراءات القانونية في قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

بومبيو: بحثت مع القادة السعوديين التحقيق والإجراءات القانونية في قضية خاشقجي
اجتماع بين مايك بومبيو ومحمد بن سلمان
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه بحث مع قيادة السعودية التحقيق والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وذكر بومبيو المتواجد حاليا في السعودية، أنه شدد للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان اليوم الاثنين، على ضرورة محاسبة كل متورط في قضية مقتل الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي.

يتبع..

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