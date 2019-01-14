ملك الأردن يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل صباح اليوم الاثنين، العاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وكان الرئيس العراقي برهم صالح في مقدمة مستقبلي الملك عبد الله الثاني، في مطار بغداد الدولي. وجرت للملك مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي الأردني والوطني العراقي، وأدّت له وللرئيس العراقي التحية ثلة من حرس الشرف.

ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر أردنية لم تسمها، أن زيارة الملك عبد الله مكملة لزيارة رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إلى عمان.

وذكرت الصحيفة أن "زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، خصوصا في قضايا الاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب".

هذا وأدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا للملك قبيل توجهه إلى بغداد.

المصدر: وكالات