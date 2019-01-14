الائتلاف السوري المعارض: "هيئة تحرير الشام" تنظيم إرهابي ويجب إنهاء وجودها في إدلب

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن "هيئة تحرير الشام" تنظيم إرهابي ولا بد من إيجاد حل جذري ينهي وجوده في محافظة إدلب.

ووصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان، هيئة تحرير الشام بأنها "تنظيم إرهابي"، منددا بـ"محاولات" الهيئة لـ"وضع اليد على كامل" منطقة إدلب.

وأضاف البيان، الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين للبحث في النزاع السوري، أنه "يجب إيجاد حل جذري ينهي وجودها (هيئة تحرير الشام) في إدلب، وفي أيّة منطقة أخرى".

وكانت "هيئة تحرير الشام" وفصائل مقاتلة في محافظة إدلب ومحيطها قد توصلت، بعد معارك بينهما استمرت تسعة أيام، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار نص على "تبعية كل المناطق" في محافظة إدلب ومحيطها لـ"حكومة الإنقاذ" التي أقامتها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) في المنطقة.

المصدر: أ ف ب