موجة طقس باردة تضرب مصر وإعلان حالة الطوارئ إثر سقوط قتلى وجرحى

أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في مناطقة عدة بالبلاد إثر تدهور حاد للطقس ضرب معظم محافظات مصر وتسبب بوقوع حوادث سير راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب العشرات.

وتشهد الموجة السيئة للطقس رياحا محملة بالأتربة، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وتصل إلى القاهرة، مصحوبة بالبرودة الشديدة.

وتسبب الطقس السيء في أنحاء مختلفة من البلاد بانعدام الرؤية في الطرق، ما أسفر عن وقوع حوادث مرورية كثيرة.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن 3 أشخاص قتلوا اليوم في الوادي الجديد فيما أصيب 20 آخرون بينهم 7 أطفال جراء انقلاب حافلة صغيرة عند الكيلو 105 بطريق الخارجة أسيوط.

وفي سوهاج، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 10 أشخاص آخرون في حادثي سير منفصلين بمركزي جهينة وساقلتة بسبب الطقس السيء.

وأصيب في أسوان 18 شخصا بحادث تصادم وقع بين حافلة صغيرة وسيارة شرطة على الطريق الصحراوي بمدخل المحافظة، كما جرح 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع في نطاق مركز شرطة أبو حمص.

ولقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون بالاختناق بسبب دخان منبعث من نيران أشعلوها للتدفئة بسبب برودة الجو في مزرعة دير السريان بمركز وادي النطرون.

وتعرضت محافظة القليوبية لعاصفة ترابية تسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية وارتباك الحركة، وامتلأت الشوارع بالأتربة وأصيب عدد من المواطنين بضيق التنفس ولجأ عدد منهم لارتداء الكمامات.

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، الأحد، أنه تم رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بمختلف المحافظات تحسبا لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية للتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي عواقب نتيجة الطقس السيء.

وذكر قاسم أنه تم تشكيل وحدات طوارئ وتدخل سريع، بالإضافة لاستعداد مرافق الكهرباء والغاز والصرف الصحي لتلقي شكاوى المواطنين في حالة حدوث أي أعطال.

وبدوره، أعلن مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، أن البلاد تشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة وصولا إلى 8 درجات في القاهرة بالنسبة للدرجة الصغرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية