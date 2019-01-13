أمير قطر يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان 

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، لقاء في الدوحة مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، بحثا فيه الأزمة الخليجية.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن اللقاء تناول "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالشأن الخليجي".

وأمس السبت التقى بن علوي في الدوحة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتأتي زيارة بن علوي إلى الدوحة على خلفية استمرار الأزمة في منطقة الخليج المندلعة يوم 5 يونيو من العام 2017 حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، في حين نفت الدوحة ذلك واتهمت تلك الدول بفرض حصار عليها.

المصدر: قنا + وكالات