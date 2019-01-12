وزير خارجية قطر خلال اجتماع مع نظيره العماني والزياني: مجلس التعاون الخليجي بلا حول لا قوة

أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، محادثات مع نظيره العماني، يوسف بن علوي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضحت الخارجية القطرية أن الاجتماع، الذي عقد في الدوحة، تناول "تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني بحضور أمين عام مجلس التعاونhttps://t.co/lUb7HKhe3q#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/1ee8iQYy6A — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) 12 января 2019 г.

وسبق أن وجهت قطر انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس التعاون الخليجي، واعتبر أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه فشل في معالجة الأزمة التي تعاني منها المنطقة.

بدوره، قال وزير الخارجية القطري إن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام، عبد اللطيف بن راشد الزياني، "بلا حول ولا قوة"، مضيفا أن المجلس في حاجة إلى مبادئ جديدة للإدارة.

وجرت هذه التصريحات على خلفية استمرار الأزمة في منطقة الخليج المندلعة يوم 5 يونيو من العام 2017 حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران.

المصدر: RT