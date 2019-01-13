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الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو مدعو لقمة وارسو حول إيران مع وزراء خارجية عرب

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الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو مدعو لقمة وارسو حول إيران مع وزراء خارجية عرب
Reuters Amir Cohen
بنيامين نتنياهو
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى دعوة للمشاركة في القمة الدولية حول إيران، التي ستنظم في بولندا الشهر المقبل، جنبا إلى جنب مع وزراء خارجية عرب.

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وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن نتنياهو تلقى قبل أسبوعين دعوة للمشاركة في القمة التي تنظم بالعاصمة البولندية وارسو تحت رعاية الولايات المتحدة، ورجحت أنه سيقبلها لأن جلوسه حول طاولة واحدة مع مسؤولين عرب كبار سيكون بمثابة دليل على صدقية تصريحاته عن التقارب بين تل أبيب ومحيطها العربي، مما سيصب في مصلحة حملة رئيس الوزراء الانتخابية.

في الوقت نفسه، ذكرت القناة أن رئيس الوزراء لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا سيشارك في القمة أم لا.

وأشارت القناة إلى أن وزراء خارجية مصر والأردن (وهما دولتان عربيتان اعترفتا بإسرائيل ولهما علاقات دبلوماسية معها) والسعودية والبحرين والإمارات والمغرب مدعوون أيضا للقمة، فيما من غير الواضح ما إذا كانت الدعوة وجهت إلى الجانب الفلسطيني.

وجاء الإعلان عن القمة في بولندا الجمعة الماضي على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء جولته شرق الأوسطية.

وشبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قمة بولندا القادمة هذه بـ"السيرك".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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